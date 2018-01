Portuguesa reclama bastante do árbitro Sobrou reclamação ao árbitro Sálvio Spinola Fagundes Filho no vestiário da Portuguesa. "Poderia ter sido melhor se a arbitragem tivesse marcado um pênalti claro e expulsado o zagueiro do Corinthians", desabafou o técnico Giba. "A gente trabalha duro a semana inteira para um cara desse colocar tudo a perder." O empate não foi bom para a Lusa, que adiou sua permanência na Primeira Divisão para a última rodada, no domingo, contra o São Caetano, no Canindé. "Espero que as outras equipes façam a sua parte. Mas não vamos depender de ninguém, não", promete o goleiro Gléguer, que cumprirá suspensão pelo terceiro amarelo. Além dele, Wílton Goiano e Alexandre também ficarão de fora.