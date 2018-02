Portuguesa reclama de mudança de jogo A mudança do jogo entre Portuguesa e Grêmio, pela quarta rodada do quadrangular final da Série B do Brasileiro, não foi bem aceita pelo presidente da Portuguesa, Manuel da Lupa. A partida inicialmente estava marcada para 13 de novembro, um domingo, às 16h, mas foi antecipada para o dia 12, sábado, às 18h. A justificativa para a alteração foi um pedido da Rede TV!, que tem os direitos de transmissão do campeonato. Segundo o dirigente, o clássico pernambucano entre Santa Cruz e Náutico também deveria ser mudado porque o resultado de um jogo está diretamente ligado ao outro e jogar depois seria uma vantagem aos dois times do Recife. ?Não estamos duvidando de ninguém. A Portuguesa joga em qualquer dia e hora, mas exigimos os dois jogos no mesmo horário?, disse Manuel da Lupa. O presidente disse que já encaminhou um um pedido à CBF pedindo a alteração do clássico pernambucano e incentivou seu colega do Grêmio, Paulo Odone, a fazer o mesmo. As outras duas rodadas do campeonato estão programadas para serem disputadas no sábado. No dia 19, a Portuguesa enfrenta o Náutico, no Canindé, e no dia 26 joga contra o Santa Cruz, no Recife. Nas mesmas datas, pela programação, o Grêmio enfrentará o Santa Cruz, no Olímpico, e depois jogará contra o Náutico, no Recife.