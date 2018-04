Portuguesa renova com meia Matheus para Brasileirão

Após duas temporadas atuando pelo Daegu, da Coreia do Sul, Matheus veio para a Portuguesa no começo do ano e, com a boa campanha na Série A2, acaba de assinar um novo acordo até maio de 2014. "O objetivo agora passa a ser fazer um grande Brasileiro, e estamos nos preparando para isso. Espero, com a ajuda de todos, continuar sendo decisivo", afirmou o jogador.

Após conquistar o título da Série A2 no último domingo, diante do Rio Claro, o foco do elenco e do técnico Edson Pimenta passou a ser a preparação para o Brasileirão. A estreia da Portuguesa será apenas no dia 25 de maio, quando visita o Vasco.

Até a estreia, os jogadores estão conscientes da necessidade de intensificar os treinos. "Precisamos trabalhar muito para entrarmos voando no Brasileiro", afirmou o meia Moisés.

Enquanto isso, a diretoria segue à procura de reforços. Até o momento, três nomes foram anunciados para a disputa do Brasileirão: O goleiro Lauro (Internacional), o lateral Douglas Washington (São Luiz-RS) e o atacante Romão (Capivariano).