Portuguesa renova com Sílvio Criciúma Após o acerto da permanência do técnico Giba, a Portuguesa está em andamento com a segunda parte do planejamento para 2006: contratações e dispensas de jogadores. A intenção de manter a base que disputou o Campeonato Brasileiro Série B deste ano foi comprovada com a renovação do contrato do experiente zagueiro Sílvio Criciúma, de 32 anos, além do volante Alexandre. "O Sílvio aceitou a proposta dentro das bases do clube. Estamos agindo com os pés no chão, porque vamos cumprir nossos compromissos", explicou o diretor Fernando Gomes. Outros dois nomes que interessam são o goleiro Gléguer e o lateral-direito Wilton Goiano. "A Portuguesa não vai fazer forças fora de sua realidade para mantê-los nem impedir a vontade deles", completou Gomes. O principal problema para que atletas de maior expressão permanecem são os altos salários, que não serão reajustados. Em contrapartida, a saída abre espaço para que novos jogadores cheguem ao clube. O técnico Giba quer, pelo menos, mais quatro ou cinco jogadores em condições de serem titulares. A tendência é que nos próximos dias aumente a lista de dispensa formulada no Canindé. Já deixaram o clube o lateral Maurício, os zagueiros Nenê, Alexandre Lopes e Gaúcho, além dos meias Xuxa e Rafael. O atacante Celsinho, enfim, viajou para Moscou, na Rússia, onde realizará exames médicos. Se tudo der certo, em janeiro, ele poderá ter sua negociação confirmada.