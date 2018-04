Portuguesa renova com técnico Anderson Beraldo

Após sonhar com Paulo Roberto Santos, do São Bento, a Portuguesa optou por renovar o contrato do técnico Anderson Beraldo para a disputa da Copa do Brasil e em seguida da Série C do Campeonato Brasileiro. Ele assumiu o comando do time nas últimas rodadas da Série A2 do Campeonato Paulista.

Anderson esteve reunido com a diretoria e acertou o vínculo para o segundo semestre. A ideia da diretoria era de trazer um treinador mais experiente, mas o momento conturbado extracampo e principalmente a falta de dinheiro fizeram com que os dirigentes decidissem pela manutenção de Beraldo.

Anderson foi zagueiro do Corinthians entre 2000 e 2005. No período, conquistou um Mundial de Clubes, em 2000, uma Copa do Brasil, em 2002, um Torneio Rio-São Paulo, em 2002, e foi duas vezes campeão paulista, em 2001 e 2003. Deixou o Parque São Jorge para defender o Benfica, de Portugal, e em seguida o Lyon, da França. Antes da efetivação, o ex-jogador vinha sendo o técnico da categoria sub-20 na Lusa.

Ele vem comandando normalmente os treinamentos do time, que se prepara para estrear nesta quarta-feira na primeira fase da Copa do Brasil. O time paulista enfrentará o Parnayba, às 20h30, no Piauí. Uma vitória da Portuguesa por dois gols de diferença eliminará o duelo de volta, marcado para o dia 26 de abril, no Canindé.