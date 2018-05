Portuguesa renova contrato do técnico Vágner Benazzi

A diretoria da Portuguesa renovou contrato com o técnico Vágner Benazzi, nesta sexta-feira. O novo acerto será válido até dezembro de 2010 e os valores não foram divulgados.

"A nossa diretoria vai montar um time forte e vamos lutar pelo título em todas as competições", declarou Benazzi. A partir de janeiro, a Lusa disputará o Campeonato Paulista e depois, em maio, a Série B do Brasileiro.

Sexto técnico que mais comandou a Lusa em toda a história, Vágner Benazzi já treinou o clube em 135 oportunidades, somando 63 vitórias, 40 empates e 32 derrotas. As suas maiores conquistas no Canindé são o título da Série A2 do Campeonato Paulista, em 2007, e o acesso na Série B, também em 2007.