Portuguesa resolve ficar com Falcão Falcão continua na Lusa. O atleta de 25 anos, ex-jogador de futsal, vinha sentindo dores no joelho esquerdo desde que chegou ao clube, em maio. Na sexta-feira, um exame de ressonância magnética constatou que ele sofre da Síndrome de Banda Iliotibial, lesão decorrente da mudança nas atividades físicas do atleta. O tempo estimado para a recuperação é de seis semanas, mas a diretoria da Portuguesa resolveu mantê-lo no elenco.