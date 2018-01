Portuguesa santista contrata mais três Pensando em repetir as últimas boas campanhas no Campeonato Paulista, a Portuguesa santista apostou em dois ex-são-paulinos para compor o elenco que disputa a competição em 2005. Foram contratados o atacante Rico, artilheiro do time na campanha do quarto lugar em 2003 e os meias Adriano, ex-São Paulo e Guarani, e Andradina, ex-Marília. Todos já estão no clube à disposição do treinador Sérgio Guedes e devem estar liberados para a estréia no Paulistão no dia 19, contra o Atlético Sorocaba. Neste sábado a ?Briosa? segue sua preparação num jogo-treino em Sertãozinho (SP), contra o time da casa. A Portuguesa está fazendo uma pré-temporada na cidade de Santa Rita do Passa Quatro (SP).