Portuguesa Santista contrata zagueiro Faltando uma semana para o início do Campeonato Paulista, a Portuguesa Santista não pára de contratar. Desta vez, a diretoria anunciou a chegada do zagueiro Marcelo Magalhães, que apareceu no Corinthians e teve passagens pelo Vasco e Grêmio. Marcelo Magalhães já foi integrado ao grupo em Santa Rita do Passa Quatro, local do segundo período de pré-temporada. "Não consigo esconder a alegria de poder disputar mais um Paulistão e vestir a camisa da Portuguesa Santista, que vem realizando sempre boas campanhas", declarou o zagueiro. A Portuguesa Santista estréia dia 19 no Paulistão, contra o Atlético, em Sorocaba.