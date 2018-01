Portuguesa Santista derruba Palmeiras A Portuguesa Santista venceu o Palmeiras neste sábado por 1 a 0, gol de Andradina, de falta, aos 20 minutos do primeiro tempo, e conseguiu com isso chegar aos seis pontos, se afastando das últimas colocações na classificação do Campeonato Paulista. A derrota prejudica um pouco o Palmeiras, que sonha ser campeão, mas agora se afasta dos líderes.