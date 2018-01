Portuguesa Santista joga sem meio time A derrota para o São Paulo causou mais estragos na Portuguesa Santista do que apenas os três pontos perdidos. O técnico Sérgio Guedes terá nada menos do que cinco desfalques para encarar o Paulista neste domingo, às 16 horas, no estádio Ulrico Mursa, em Santos, pela décima rodada do Campeonato Paulista. O time santista, com a derrota, permaneceu com 10 pontos na tabela e caiu para a 14.ª colocação. Para Sérgio Guedes, uma nova derrota coloca o time ameaçado pelo rebaixamento e é exatamente isso que ele pretende evitar. "Não podemos tirar o nosso foco das primeiras colocações", disse. O Paulista, que vem de derrota para o Guarani por 2 a 1, em Campinas, é o sétimo com 14 pontos. O técnico Sérgio Guedes terá que recompor todo seu setor defensivo, pois perdeu o goleiro Ronaldo e os zagueiros Fabrício e Edinho Baiano, suspensos pelo terceiro amarelo, além do zagueiro Jéci, expulso. O também ex-corintiano Yamada entra no gol, enquanto Marcelo Magalhães, Fabão e Rocha compõem o trio de defesa. No ataque, Andradina foi negociado com o futebol polonês junto com o meia Adriano, e deve ser substituído por Sinval. Ao contrário do adversário, o Paulista tem todos seus jogadores à disposição. Por opção técnica o volante Fábio Gomes cederá sua vaga a Cristian. O atacante Davi, que tem seu contrato encerrado na próxima segunda-feira e dificilmente permanece em Jundiaí, deve fazer sua despedida.