Portuguesa Santista se recupera A Portuguesa Santista se recuperou no Campeonato Paulista ao vencer o Paulista por 3 a 2, no Estádio Ulrico Mursa, em Santos (SP), neste domingo à noite, pela 10.ª rodada do Campeonato Paulista. Com este resultado, o time de Jundiaí continua com o aproveitamento muito ruim jogando longe de casa. Conquistou apenas um empate, diante do América, pela sexta rodada. E a Portuguesa se distancia da zona do rebaixamento, assumindo a 13.ª colocação, com 13 pontos. O Paulista se afastou das primeiras colocações e caiu para a 9ª colocação, com 14 pontos. Com um time bastante desfalcado, principalmente em sua defesa - perdeu o goleiro Ronaldo e os zagueiros Edinho Baiano, Jéci e Fabrício por suspensão -, a Portuguesa parecia desentrosada no início do jogo. Se aproveitando disso, o Paulista dominou os primeiros 25 minutos, mas abusou nos erros de finalização. Na melhor chance, aos 22 minutos, Gláucio mandou por cima. Nos últimos 15 minutos do primeiro tempo, os donos da casa equilibraram o jogo, mas não tiveram muitas chances, o que fez com que o placar terminasse mesmo em 0 a 0. A Portuguesa voltou para a segunda etapa com Reinaldo no lugar de Itaparica. A alteração deu certo e aos oito minutos o atacante marcou de cabeça após cobrança de escanteio. O gol colocou fogo na partida e as chances passaram a acontecer dos dois lados. Mas, a Portuguesa foi mais eficiente e marcou o segundo com Sinval, aos 25 minutos. Em contra-ataque, o time da casa marcou o terceiro com Rodriguinho, aos 30 minutos. O Paulista tentou uma reação e por pouco não chegou ao empate. Aos 34 minutos Rodolfo cruzou e Tiago Mathias marcou de cabeça: 3 a 1. Aos 47 Davi marcou o segundo, mas não havia tempo para buscar o empate. No próximo domingo, às 16 horas, os dois times voltam a campo. O Paulista tem a chance de se reabilitar diante do líder São Paulo, no Estádio Jaime Cintra. A Portuguesa Santista visita o Guarani no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.