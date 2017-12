Portuguesa Santista vence no Paulistão A Portuguesa Santista respirou um pouco no Campeonato Paulista da Série A-1 ao vencer o América, por 3 a 1, neste sábado à tarde, no estádio Ulrico Mursa, em Santos. A Portuguesa, com oito pontos, deixou por ora a lanterna do torneio para a Matonense, que tem sete pontos. O América continuou com 20 pontos na quinta colocação. O primeiro gol foi marcado pelo centroavante Alaor aos 18 minutos, depois de receber um lançamento e encobrir o goleiro Alexandre. A Santista voltou para o segundo tempo para confirmar a vitória e chegou aos segundo gol com Silas, aos quatro minutos, cobrando pênalti. Na base do desespero, o América foi para o tudo ou nada. E diminuiu aos 38 minutos com Cláudio, cobrando falta. Mas aos 40 minutos, a Santista ampliou o placar com Valdemir após o cruzamento perfeito de Silas.