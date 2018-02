Portuguesa se livra da respescagem A Portuguesa se livrou da Repescagem do Campeonato Paulista ao vencer o Juventus por 1 a 0, neste domingo à tarde, no Canindé. No final, a Lusa terminou o Rebolo do Campeonato Paulista com oito pontos, podendo respirar por evitar o segundo rebaixamento seguido, uma vez que o time caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Juventus somou sete pontos. O desfecho só não foi melancólico justamente porque os dois times se livraram dos confrontos contra o vice-campeão da Série A-2. Para fugir da Repescagem valeu tudo. Os poucos torcedores que foram ao Canindé optaram pelo protesto, colocando as faixas das torcidas organizadas de ponta cabeça. Os dois times, para conhecer outros resultados, atrasaram 15 minutos para entrar em campo. E quando isso aconteceu, às 16h10, a arbitragem solicitou a troca de uniforme do Juventus, que entrou com sua camisa número um, de cor grená, que poderia atrapalhar a visualização. O time voltou para os vestiários e o jogo começou somente às 16h17. A espera, porém, não foi recompensada. As equipes se mostraram cautelosas, com a Portuguesa mostrando muita lentidão para sair da defesa e o Juventus perigoso na base da velocidade de seus atacantes. No segundo tempo pouco mudou, a não ser pelo único gol marcado por Lello, aos 26 minutos numa jogada ensaiada. Após a cobrança de escanteio por Éder, Lello subiu de cabeça e desviou para as redes. Alguns minutos depois os dois técnicos, Luis Carlos Martins, da Portuguesa, e Roberto Brida, do Juventus, já sabiam que o Botafogo tinha perdido em Rio Preto e disputaria a Repescagem. A partir daí os dois times apenas tocaram a bola na espera do apito final. O técnico Roberto Brida foi taxativo: "O resultado contentou gregos e troianos". Para Martins, a Portuguesa foi recompensada pelo "empenho dos jogadores, esforço da diretoria e pela força de Deus". Ficha Técnica Portuguesa: Gléguer; Rissutt (Rocha), Marcelo Fernandes, Júnior e Júlio César; Granja, Lello, Ricardo Lopes e Éder (Nenê); Róbson (André Luis) e Alex Alves. Técnico: Luís Carlos Martins. Juventus: Willians; Itabuna, Lucas, Rocha e Márcio; Dirceu, Anderson, Cristian (Andrezinho) e Luciano (Edilson); Marco Antônio (Welington Paulista) e Edson Di. Técnico: Roberto Brida. Gol: Lello, aos 26 minutos do segundo tempo. Árbitro: Cléber Wellington Abade. Cartão amarelo: Éder, Granaja, Márcio, Marco Antonio e Luciano. Local:Estádio do Canindé