Portuguesa se mantém líder e União encosta no Paulista A-2 O Campeonato Paulista da Série A-2 chegou ao fim da 14ª rodada, com destaque negativo para a Portuguesa, que vencia o Rio Preto por dois gols e permitiu o empate a cinco minutos do final da partida. A Lusa ainda lidera a competição, mas a vantagem caiu para quatro pontos em relação ao segundo colocado União São João (31 a 27). O Rio Preto caiu para a terceira colocação, com 25 pontos. O Guarani foi até Ribeirão Preto e começou a arrancada rumo ao grupo dos classificados, ao golear o Botafogo por 3 a 0, subindo para a 11.ª colocação, com 18 pontos, mesma pontuação do Pantera, que está na 10.ª colocação, por levar vantagem no número de vitórias - 5 a 4. Em casa, o Mogi Mirim, goleou o Taubaté por 5 a 0, e deixou a zona de rebaixamento subindo para a 13.ª colocação, com 16 pontos. O Burro da Central continua com uma péssima campanha e com 12 pontos, sendo agora o penúltimo colocado. O Osvaldo Cruz respira após vencer a segunda partida na competição. A vitória foi contra o Palmeiras B, por 2 a 0. Mesmo na lanterna, o time subiu para 11 pontos. Já o Verdinho permaneceu com 15 pontos, mas caiu para a 15.ª colocação. O Taquaritinga recebeu o Oeste em casa, e venceu por 1 a 0. O time voltou para o grupo de frente, com 19 pontos, mesma pontuação que o Mirassol, mas está em oitavo lugar por levar vantagem nas vitórias: 5 a 4. O Oeste caiu para a 12.ª colocação, com 17 pontos. O XV de Jaú foi derrotado em casa pelo Nacional,por 2 a 1, de virada e voltar a sofrer com o fantasma da zona da degola, com 15 pontos, o time está fora da zona de rebaixamento, por critério de desempate, ocupando a 16ª colocação. O Nacional continua na zona de queda, mas subiu para a 18.ª colocação, com 13 pontos.