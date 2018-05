Portuguesa se reforça com o goleiro Andrey, ex-Cruzeiro

Sem Renê, a Portuguesa agiu rápido e confirmou a contratação de Andrey, que era reserva do Cruzeiro e estava praticamente fechado com o Mirassol. O time do interior paulista foi o mais prejudicado da história, já que ficou sem nenhum goleiro para a disputa do Campeonato Paulista e precisará novamente ir às compras.

Mas quem ficou realmente chateada com a situação foi a Portuguesa, que correu atrás de Andrey, mas garantiu que entrará com uma ação contra Renê, que teria assinado um pré-contrato de dois anos com o time do Canindé. "Ele (Renê) não vem mais para cá. Não confio mais nele. Mas ele tem contrato assinado conosco. Vou passar a situação para o departamento jurídico cuidar", afirmou o vice-presidente de futebol da Lusa, Luís Iauca, que aproveitou para confirmar a contratação de Andrey. "Ele fez exames hoje (quinta) e assinou por um ano", garantiu.