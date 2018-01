Portuguesa sem gordura para queimar "Não temos mais gordura para queimar." Esta foi a conclusão do técnico Giba ao analisar os resultados da 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que terminou neste domingo. Após duas derrotas seguidas, para Marília e Vila Nova, ambos por 1 a 0, a Lusa perdeu três posições, caindo da vice-liderança para a quinta posição, com 23 pontos. Mas o técnico não perde a confiança de garantir a classificação. Segundo seus cálculos, a equipe precisar chegar aos 32 pontos; portanto, precisa de mais nove pontos nas últimas sete rodadas. O próximo jogo da Portuguesa será contra o Avaí, na próxima sexta-feira, em Florianópolis. O técnico terá o retorno do volante Rai e espera também a liberação do atacante Leandro Amaral, que está com uma lombalgia.