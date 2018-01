Portuguesa só vai mudar as laterais A Portuguesa de Desportos só vai ser definida pelo técnico Zé Teodoro após o treinamento desta terça-feira à tarde no Canindé. Mas existe a disposição de manter a mesma base do último jogo, quando perdeu para a Ponte Preta, de virada, por 2 a 1. O objetivo é dar moral ao grupo e, por isso, só deve sofrer mudanças nas laterais. "Só vou mudar por necessidade. Não gosto de toda hora ficando alterando por nada", explicou o técnico após o treino desta tarde - a manhã foi livre. Maurício vai entrar na lateral-direita no lugar de Jackson, que sofreu um entorse no joelho esquerdo e de ve ficar fora de combate por cerca de quatro meses. Na lateral-esquerda Leonardo é a primeira opção para a vaga de Ronildo, que cumprirá suspensão por ter sido expulso. A manhã desta terça-feira será livre, mas à tarde acontece o treino-apronto e depois a delegação seguirá para Itu, onde quarta-feira, enfrenta o Ituano. A Portuguesa tem dois pontos, em 18º lugar e na zona do rebaixamento.