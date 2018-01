Portuguesa sonha com Evando e Izaías Depois de renovar com dois titulares, o goleiro Gléguer e o volante Rodrigo Pontes, a diretoria da Portuguesa partiu em busca de reforços. Temendo ficar sem o atacante Johnson durante grande parte do primeiro semestre, por causa da sua participação na Copa do Mundo, com a seleção de Angola, o clube planeja reforçar seu ataque. Os dois nomes pretendidos pela Lusa para o ataque são Evando e Izaías, que disputaram o Campeonato Brasileiro pela Ponte Preta. Ambos têm passe livre, o que facilita a negociação, e acabam de ser liberados pelo clube de Campinas. Izaías, com passagens por Paulista, Ituano e Inter de Limeira, marcou 9 gols no Brasileirão, mesmo sendo reserva na Ponte. Enquanto isso, Evando, ex-Santos, fez 8 gols.