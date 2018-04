Portuguesa sonha com Libertadores 2006 Nem tudo está perdido para a Portuguesa, pelo menos nos sonhos dos dirigentes. Mesmo eliminada das fases decisivas da Série B do Campeonato Brasileiro, a Lusa sonha com um futuro bem melhor. Quem sabe, disputando até a Libertadores de 2006. A estratégia é a mesma utilizada pelo Santo André, neste ano. Como campeão da Copa FPF (Federação Paulista de Futebol), a equipe do ABC conquistou o direito de disputar a Copa do Brasil. Campeão do torneio nacional, o Santo André está na Libertadores do ano que vem. "E quem pode garantir que não vai acontecer o mesmo com a Portuguesa?", desafia o esperançoso coordenador-técnico do clube, José de Souza Teixeira. Pela primeira fase da competição estadual, a Portuguesa já passou. Terminou em primeiro no Grupo 6, com 19 pontos. Mas não foi tão fácil assim. Jogando com a base da equipe júnior e juvenil, perdeu as três primeiras partidas, mas conseguiu reagir com a chegada dos reforços. Superou o Corinthians B, o Atlético Sorocaba, o São Bento, o Nacional da Capital e o Santo André, campeão do ano anterior. No domingo, a Portuguesa faz o seu quarto jogo pela terceira fase, contra o Mirassol, às 11 horas, no Estádio do Canindé. Nos anteriores, empatou com o Rio Claro (fora), por 2 a 2, perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto, no Canindé, por 2 a 1; e venceu o Mirassol (fora), por 1 a 0. Tem boas chances de classificação - como campeã do grupo ou como um dos dois times com melhor índice técnico. O problema maior, porém, está fora de campo: com a desclassificação na Série B do Campeonato Brasileiro, alguns de seus principais jogadores estão pensando em sair. "Vamos perguntar quem tem interesse em continuar", explica José de Souza Teixeira. "Quem tiver interesse, continua e joga a Copa Federação Paulista de Futebol. Quem não tiver interesse, fazemos um acordo." A pesquisa entre os jogadores já começou, mas o resultado só será anunciado no momento em que ela estiver concluída. "Não vamos revelar nomes agora. Só falaremos à mídia quando todo o pacote estiver fechado. Isto é, se houver algum pacote. Se todo mundo quiser permanecer, a idéia é manter o grupo, que hoje conta com 32 atletas." A diretoria já sofreu com esse tipo de problema no começo do ano, quando estava montando o time para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. "O grande problema é que os jogadores querem disputar a Primeira Divisão. Só vão para a Segunda se não tiverem chance na Primeira. Essa é uma realidade que você só percebe quando está na Série B. É muito difícil montar um time forte para jogar a Segunda Divisão", explica Teixeira. Uma história que define bem o problema ocorreu no começo do ano, com o atacante Alex Alves. Teixeira lembra: "No dia 2 de janeiro, o Alex Alves veio até aqui dizendo que queria jogar a Segunda Divisão pela Portuguesa. Esperamos por ele. Aí, quando chegou o dia 28 de janeiro, acertou com o Botafogo do Rio, que está na Série A." De outra parte, o que mais anima é o exemplo dado pelo Santo André, este ano. O time venceu a Copa FPF e se classificou para a Copa do Brasil. Venceu a Copa do Brasil e chegou à Libertadores.