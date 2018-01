Portuguesa supera guerra e sai na frente no Paulista A-2 Apontada como favorita ao título do Campeonato Paulista da Série A-2, a Portuguesa largou com vitória na segunda fase da competição ao vencer o Bandeirante, por 2 a 1, neste domingo, em Birigüi. Superou, desta forma, a eventual pressão e o clima de guerra criado desde a fase anterior. A equipe do Canindé assumiu a liderança do Grupo 2, com três pontos, onde o Bandeirante é lanterna, sem pontuar. São José e Guarani têm um ponto cada. A Portuguesa abriu 2 a 0 com Alexandre, aos 31 minutos, e Vaguinho, aos três minutos da etapa final. O gol de honra do time da casa foi anotado por João Paulo, aos 45 minutos. Pela manhã, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, houve empate entre Botafogo e União São João, por 3 a 3. Ambos têm um ponto dentro do Grupo 2, liderado pelo Rio Preto que, no sábado, venceu fora de casa o Mirassol, por 1 a 0. Gil (duas vezes) e Marcinho marcaram para o Botafogo, enquanto Izaias, Piá e Luan anotaram para a equipe de Araras. A segunda rodada será realizada no meio de semana. Pelo Grupo 2, na quarta-feira, a Portuguesa recebe o São José, enquanto que na quinta o Guarani enfrenta, em Campinas, o Bandeirante. Pelo Grupo 3, acontecem dois jogos na quarta. À tarde, o Rio Preto recebe o Botafogo e, à noite, o União São João encara o Mirassol, em Araras.