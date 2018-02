Portuguesa supera Palmeiras-B e dispara na liderança da A-2 A Portuguesa conquistou a sua nona vitória e disparou na liderança do Campeonato Paulista da Série A-2 ao derrotar na noite desta quarta-feira o Palmeiras B por 2 a 0, no Estádio Canindé, em São Paulo, pela 13.ª rodada. Com o resultado, a Lusa segue na liderança, agora com 30 pontos. Já os visitantes possuem 15 e continuam próximos à zona de rebaixamento. Apesar da distância entre as equipes na tabela de classificação, a Portuguesa encontrou dificuldades. Os anfitriões começaram a partida arrasadores e Palmeiras B praticamente não passou do meio-campo. Apesar disso, a equipe lusitana abusou dos erros de finalização, principalmente, com o atacante Rivaldo. Aos 30 minutos, ele acabou chutando na trave a melhor oportunidade da Lusa. ?Criamos algumas oportunidades, mas não podemos vacilar. Se nós aproveitarmos as chances vamos perder pontos preciosos em casa?, disse o treinador da Portuguesa, Vágner Benazzi, durante o intervalo. Na etapa complementar, a Lusa voltou melhor e abriu o marcador aos 4 minutos, quando o meia Joãozinho cobrou escanteio e o zagueiro Marco Aurélio desviou de cabeça. Os donos da casa ampliaram aos 22. O meia Preto, desviou, de letra, uma falta cobrada por Wilton Goiano. No próximo domingo, às 16 horas, a Portuguesa volta a campo para enfrentar o Rio Preto, no Estádio Canindé, em São Paulo. Enquanto isso, o Palmeiras B vai até Osvaldo Cruz enfrentar o time local, no mesmo dia e horário, no Estádio Municipal Breno Ribeiro do Val. Rodada Em outro jogo da rodada, o São José manteve a terceira posição, com 23 pontos, ao empatar fora de casa por 3 a 3 com o Osvaldo Cruz, lanterna, com oito. Já o vice-líder União São João foi derrotado pelo Guarani por 2 a 0, em Campinas, e segue com 24 pontos. Em Sorocaba, o Atlético confirmou sua ascensão na tabela ao passar pelo Mogi Mirim por 2 a 0. O Comercial continua em baixa após empate em casa sem gols com o XV de Jaú. A Inter de Limeira desperdiçou a chance de vencer o Mirassol ao empatar sem gols, em casa. Outro que vacilou foi o Bandeirante, que caiu diante do Oeste, por 2 a 0. CAMPEONATO PAULISTA SÉRIE A-2 Primeira Fase - 13.ª rodada: Nacional 3 x 1 Botafogo Atlético Sorocaba 2 x 0 Mogi Mirim Portuguesa 2 x 0 Palmeiras-B Guarani 2 x 0 União São João Osvaldo Cruz 3 x 3 São José Bandeirante 0 x 2 Oeste Internacional 0 x 0 Mirassol Portuguesa Santista 4 x 0 Taubaté Comercial 0 x 0 XV de Jaú Classificação 1.º - Portuguesa, 30 pontos; 2.º - União São João, 24; 3.º - São José, 23; 4.º - Rio Preto, 21 5.º - Atlético Sorocaba, 21; 6.º - Bandeirante, 20; 7.º - Mirassol, 19; 8.º - Botafogo, 18; 9.º - Inter de Limeira, 18; 10.º - Oeste, 17; 11.º - Taquaritinga, 16; 12.º - Palmeiras B, 15; 13.º - XV de Jaú, 15; 14.º - Portuguesa Santista, 15; 15.º - Guarani, 15; 16.º - Mogi Mirim, 13; 17.º - Comercial, 13; 18.º - Taubaté, 12; 19.º - Nacional, 10; 20.º - Osvaldo Cruz 8