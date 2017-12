Portuguesa surpreende e vence Anapolina Mesmo com o discurso de que um empate seria satisfatório, a Portuguesa foi ofensiva e conseguiu vencer a Anapolina por 2 a 0, nesta sexta-feira à noite, em pleno Estádio Jonas Duarte, no interior goiano, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com a vitória o time soma 30 pontos, e segundo as contas do técnico Giba, fica a dois da classificação para a segunda fase, sendo que ainda restam mais duas partidas a serem realizadas em São Paulo e outra fora. "Foi um resultado muito importante, pois agora temos pontos de reserva para pleitear uma boa colocação entre os oito primeiros", analisou o técnico da Lusa. Giba, no entanto, não se surpreendeu com o resultado, mesmo tendo perdido as duas vezes que armou o time com dois volantes apenas. "Foram coincidências. Jogamos da forma que imaginei", reiterou. O time paulistano marcou seu primeiro gol rapidamente. O árbitro carioca Wágner dos Santos Rosa marcou um pênalti em Leonardo, aos cinco minutos. Por um passo à frente do goleiro Luiz Almeida, Cléber teve que cobrar duas vezes para abrir o placar e abrir vantagem como artilheiro do time na competição, com nove gols. A Anapolina tinha mais volume de jogo, mas não conseguiu empatar o jogo no primeiro tempo, embora tenha criado chances. Lançado ao ataque no segundo tempo, o time goiano começou a ceder espaços em sua defesa, que proporcionaram o segundo gol da Portuguesa, aos 23 minutos do segundo tempo. Mendes, que havia acabado de entrar, arriscou da entrada da área e acertou o canto, acabando com todas as pretensões da Anapolina de reação. A Portuguesa ainda poderia ter ampliado com Johnson, que perdeu um gol incrível, de frente com o goleiro Luiz Almeida, aos 28. A Portuguesa tenta garantir a classificação no próximo domingo, contra o Grêmio, no Canindé. A Anapolina continua na luta contra o rebaixamento no próximo sábado, no Rio Grande do Sul, contra o Caxias.