Portuguesa tem cinco reforços regularizados para estreia

Em compensação, o técnico Vágner Benazzi ainda não poderá contar com outros três reforços nesta primeira partida da Portuguesa na temporada. É o caso dos atacantes Celsinho, que veio do Lokomotiv Moscou (Rússia), e Gustavo Biscayzacu, que veio do Nacional (Uruguai), cujas inscrições demoram um pouco mais por se tratar de transferências internacionais. Situação idêntica vive o volante Marcos Paulo, que disputou a última temporada no Japão.