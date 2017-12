Portuguesa tem mais três reforços O técnico Dario Pereyra, da Portuguesa, ganhou mais três reforços para a temporada de 2004: o lateral-direito Marquinhos e o atacante Lucas, que disputaram o último Brasileiro da Série A, pela Ponte Preta, e o meia-atacante Paulo Isidoro, que estava no Brasiliense, da Série B, e já jogou no Palmeiras. Os três jogadores foram contratados pela Ability Sports & Management, a empresa que administra o futebol da Portuguesa. Eles serão apresentados na segunda-feira, no salão de eventos do Canindé.