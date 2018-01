Portuguesa tem problemas na defesa Contra o Gama, na última rodada da Série B do Brasileiro, a Portuguesa não pôde contar com os atacantes titulares. Agora, para enfrentar o Criciúma, na próxima terça-feira, tem problemas para armar a defesa. A última má notícia para o técnico Giba foi a lesão do zagueiro Dú Lopes, que torceu gravemente o joelho na derrota para o Gama e pode ter que passar por uma cirurgia. No setor defensivo, Giba já não conta com Alexandre Lopes e Rafael Costa, ambos contundidos, além de Gaúcho, fora de forma. As opções são Nenê, que chegou a ser dispensado e depois foi reintegrado, e Bruno Rodrigo, das categorias de base. Mas no ataque, Fabrício e Oliveira cumpriram suspensão e devem retomar suas vagas de titulares. Assim, Wilton Goiano pode voltar para a lateral-direita ou para o meio-de-campo. A Portuguesa continua na quarta colocação da Série B, com 14 pontos.