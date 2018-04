Portuguesa tenta a reabilitação em rodada da Série B

A 21.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começa nesta sexta-feira com cinco jogos e dois deles chamam mais a atenção. No Ceará, bem longe de sua torcida, a Portuguesa encara o Fortaleza para tentar reagir e esquecer o incidente ocorrido na última terça, no Canindé, quando um conselheiro teria intimidado jogadores e comissão técnica após derrota para o Vila Nova. No Rio, o Vasco quer seguir na ponta e enfrenta o Ceará, outro time que está no G-4 - o grupo do acesso.

O técnico Vágner Benazzi comanda uma equipe abalada em seu retorno à Portuguesa. O lamentável episódio pode ter minado de vez as chances do clube de voltar à Série A em 2010. O jogo em Fortaleza ainda pode marcar a despedida do meia Edno, que garantiu que não voltará a pisar no Canindé.

Para retomar o ânimo de uma equipe que não vence há seis jogos e caiu para a nona colocação, o novo treinador da Lusa sabe que somar pontos no Ceará é a única alternativa. "O Fortaleza costuma ir bem dentro de casa, mas queremos a vitória", disse Benazzi.

Outra vez jogando no Maracanã - no último sábado goleou o Ipatinga -, o Vasco irá enfrentar o Ceará e espera estádio lotado novamente. Invicto há sete jogos - seis vitórias e um empate -, o time carioca bateu o Brasiliense, na última rodada, e chegou aos 42 pontos. Já os cearenses apenas empataram com o Juventude e atingiram os 34 pontos, mas têm o São Caetano na cola.

Em Florianópolis, Figueirense e ABC lutam por objetivos diferentes. O time da casa completou dois jogos sem vitórias após empatar com o Ipatinga, mas com 30 pontos, na sexta colocação, ainda sonha com o acesso. Já a equipe potiguar tenta uma reação para se livrar do rebaixamento.

Na Paraíba, o Campinense tem a expectativa de colocar 15 mil torcedores no Estádio Amigão, em Campina Grande, diante do Brasiliense. Sem perder há quatro jogos - dois empates e duas vitórias -, o time paraibano passa por um bom momento e luta para se livrar das últimas colocações.

Por fim, o Vila Nova encara o Ipatinga para ficar mais longe de qualquer ameaça de rebaixamento. O time goiano, que terá a estreia do técnico Arturzinho, está na 12.ª colocação, com 26 pontos, um a mais que o rival de Minas Gerais.

A rodada continua no sábado com outros cinco jogos. Enquanto o São Caetano tenta sua oitava vitória consecutiva - contra o Bahia, em Salvador -, Guarani e Atlético Goianiense querem manter as boas campanhas que os colocam atualmente no G-4.