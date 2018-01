Portuguesa tenta a volta de Capitão A diretoria da Portuguesa negocia a volta do veterano volante Capitão, que disputou a Série B do Brasileiro pelo Sport Recife. Também há interesse no retorno dos zagueiros Émerson e César e no atacante Leandro. Nesta terça-feira, houve mais uma reunião entre o diretor de Futebol Gerônimo Gomes, o técnico Jair Pereira e o gerente de Futebol José Eduardo Chimello. Foi feito o planejamento para 2003. É certo que haverá dispensas. A volta dos jogadores aos treinos está marcada para o dia 2 de janeiro.