Portuguesa tenta contratar Nicácio, do Atlético-MG Após apresentar o uruguaio Gustavo Biscayzacu, a Portuguesa tenta contratar mais um atacante para a disputa do Campeonato Paulista. O clube tenta se reforçar com Marcelo Nicácio, autor de 17 gols na última Série B do Campeonato Brasileiro. Com essa marca, ele foi artilheiro da competição, ao lado de Elton, que estava no Vasco, e Rafael Coelho, que disputou o torneio pelo Figueirense.