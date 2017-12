Portuguesa tenta esfriar a cabeça Depois de ter cinco jogadores expulsos em dois jogos, a Portuguesa chegou à conclusão óbvia: precisa esfriar a cabeça no quadrangular final do Campeonato brasileiro da Série B se quiser garantir uma das duas vagas na Série A em 2006. Celsinho e Cléber, consideradas peças fundamentais no time, foram expulsos sábado no empate de 1 a 1 com o Grêmio, no Canindé. Na rodada anterior, Johnson, Rodrigo Pontes e Rafael Toledo tinham recebido o cartão vermelho na goleada de 4 a 1 para o Náutico, em Recife (PE). Na opinião do técnico Giba, nesta fase final, "não podemos dar motivos para os juízes. É só jogar sério, não reclamar e tomar cuidado nas faltas". Ele voltou a defender Celsinho, que estaria sendo vítima da inexperiência de um garoto de 17 anos. "Ele precisa manter a cabeça no lugar, porque tem exagerado nas reclamações. Todos, eu e os companheiros, têm falado com ele". A Portuguesa começa nesta segunda-feira a pensar no jogo de volta com o Grêmio, no Estádio Olímpico, sábado. Os volantes Rafael Toledo e Rodrigo Pontes estarão à disposição, enquanto Cléber e Celsinho cumprirão suspensão automática. Apesar do empate em casa, a Portuguesa é vice-líder do quadrangular, com quatro pontos. Tem o mesmo número de pontos do Sana Cruz, mas a Lusa leva vantagem no saldo de gols - 0 a -1.