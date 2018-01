Portuguesa tenta negociar Edson Araújo A diretoria da Portuguesa revelou que recebeu três propostas de clubes do Exterior por Edson Araújo, afastado do time desde o Campeonato Paulista por ter perdido uma ação movida contra o clube na Justiça. Segundo a diretoria, os clubes interessados são Boavista e Vitória de Guimarães, ambos de Portugal, e Murcia, que estará na primeira divisão da Espanha na próxima temporada. A negociação poderia aliviar a folha de pagamento do clube e também facilitar a contratação de reforços para a disputa da segunda divisão do Brasileiro, algo que o técnico Luiz Carlos Martins vive cobrando.