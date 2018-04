Portuguesa tenta renovar contrato com capitão Valdomiro

A Portuguesa está muito próxima de anunciar mais uma confirmação para o seu elenco que disputará o próximo Paulistão. Ídolo da torcida, o zagueiro Valdomiro já conversou com a diretoria e deve firmar um novo contrato de um ano com o clube. O seu vínculo atual se encerra no próximo dia 31.

Caso renove, o zagueiro será o único jogador do elenco para a próxima temporada que estava no trágico rebaixamento de 2013, da Série A para a segunda divisão, após decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Valdomiro foi titular da Lusa durante toda aquela temporada e, por muitas vezes, foi capitão do time.

Depois de disputar o Paulistão, Valdomiro travou uma longa negociação com o clube durante a Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo sendo uma referência na defesa, ele precisou lutar na Justiça para receber salários atrasados e, por isso, permaneceu um longo período afastado do elenco.

A chegada do técnico Aílton Silva foi benéfica para Valdomiro. O novo treinador disse que espera contar com o zagueiro, revelado no Bahia e com passagens por Palmeiras e Flamengo.