Portuguesa tenta sair do sufoco O elenco da Portuguesa, motivado após o acerto por parte da diretoria do direito de imagem que estava atrasado, promete voltar de Americana com a vitória no jogo contra o Rio Branco, neste sábado, no estádio Décio Vitta. Com apenas um ponto ganho no rebolo do Campeonato Paulista, a Lusa joga para "tirar a corda do pescoço". O técnico Luís Carlos Martins, enfim, vai realizar o pedido dos torcedores e sacar o atacante Edson Pelé do time titular. Com isso, a dupla de ataque terá Elder Granja e Alex Alves, reservas no começo da temporada. "Espero que o grupo esteja ligado no jogo. A cabeça de cada profissional, nos 90 minutos, precisará estar direcionada apenas para o confronto. Durante esta semana fizemos bons treinos, o grupo se preparou, se empenhou e agora é colocar em prática o que foi ensaiado", afirmou o treinador da Lusa.