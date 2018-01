Portuguesa tenta se manter regular Depois de respirar aliviada no domingo com a vitória por 4 a 3 sobre o Rio Branco, na estréia do técnico Candinho, a comissão-técnica da Portuguesa traçou um objetivo claro, que começará a ser colocado em prática na manhã desta terça-feira, na reapresentação dos jogadores. A idéia é fazer um trabalho de conscientização que mantenha a confiança da equipe, realçada pela vitória com um atleta a menos. Os altos e baixos do time já vinham preocupando desde a época de Renê Simões. Com os três pontos somados, a Portuguesa chegou à quinta posição, com 18, e está a um da zona de classificação do Campeonato Paulista, atrás do São Caetano. Por isso, tanto a diretoria quanto Candinho estão certos de que se o grupo conseguir manter o equilíbrio emocional e a regularidade, as chances de ficar entre os quatro primeiros colocados que passam para a 2ª fase são grandes. Mas a missão não vai ser nada fácil. O próximo jogo é o clássico diante do Corinthians, no domingo. O adversário, que começou mal na competição e que, depois das últimas rodadas, voltou a sonhar com a passagem para as semifinais, deve fazer com que Candinho adote um esquema de jogo mais precavido, auxiliado pela boa recuperação do zagueiro Émerson. A notícia pode não agradar muito ao atacante Ricardo Oliveira. Autor de três gols diante da equipe de Americana, ele contava que o bom desempenho serviria para consolidar seu lugar no time titular. Porém, tudo ainda vai depender das análises que a comissão técnica fará dos vídeos da equipe de Wanderley Luxemburgo.