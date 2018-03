Portuguesa tenta segurar seus destaques A diretoria da Portuguesa, em parceria com a Ability, trabalha rápido para ter um time competitivo na Série B do Campeonto Brasileiro. Depois da contratação do técnico Paulo Comelli (chega na segunda-feira) e a efetivação do lateral-direito Ângelo, ex-Corinthians e São Caetano (depois de treinar por 15 dias no clube, assinou contrato de dois anos e será apresentado na terça-feira), os dirigentes tentam segurar Edu Silva e o artilheiro Lucas. O contrato do lateral-esquerdo Edu Silva foi apenas para a disputa do Campeonato Paulista. Agora, a diretoria negocia a reformulação até o fim do Brasileiro. Já o vínculo do atacante Lucas - dono do próprio passe - é até dezembro. Mas o assédio de clubes importantes, como Corinthians, Inter e Cruzeiro, pode render um aumento de salários ao jogador, para sua permanência no Canindé. Lucas anotou 7 gols pelo time no Paulista e é o grande trunfo da Lusa para a Série B.