Portuguesa tenta terceira vitória seguida na Série A-2 Líder isolada do Campeonato Paulista da Série A-2, a Portuguesa tenta manter os 100% de aproveitamento contra o Botafogo, nesta quarta-feira, às 20h30, no Canindé. A partida é válida pela oitava rodada, mas foi antecipada pela Federação Paulista de Futebol porque haveria coincidência de datas com os compromissos da Lusa na Copa do Brasil. Até agora, a equipe da capital derrotou o Guarani (3 a 1) e o Osvaldo Cruz (2 a 1), enquanto o Botafogo passou pela Internacional de Limeira (2 a 1), na estréia. Quem também vai a campo em partida antecipada é o Guarani. Os campineiros recebem o Taquaritinga, às 20h30, no Estádio Brinco de Ouro, em busca da primeira vitória e para esquecer as derrotas para Portuguesa e Oeste. O duelo estava marcado para 14 de fevereiro, mas naquele dia o time pegará O Atlético Goianiense, pela Copa do Brasil. O Taquaritinga foi batido pelo São José (3 a 2), no Vale do Paraíba, e trocou de treinador: saiu José Galli Neto e chegou João Martins. Os outros sete jogos desta noite são válidos pela segunda rodada. Dono da maior goleada da primeira rodada (5 a 1 sobre o Rio Preto), o Nacional tenta a segunda vitória diante do Mogi Mirim, às 20h30, no Estádio João Paulo II, em Mogi. O time da casa vem de derrota por 3 a 1 para o XV de Jaú. Pelo regulamento, os 20 times vão se enfrentar turno único, e passam à segunda fase os oito melhores colocados. Estes times serão divididos em dois grupos de quatro que se enfrentarão em dois turnos. Os dois primeiros de cada grupo disputam a Série A-1 em 2008. CAMPEONATO PAULISTA - Série A-2 Primeira fase - 2.ª rodada Terça-feira Rio Preto 1 x 0 Comercial Quarta-feira 20h30 - Inter de Limeira x Osvaldo Cruz 20h30 - Portuguesa Santista x Palmeiras B 20h30 - Bandeirante x Mirassol 20h30 - Atlético Sorocaba x XV de Jaú 20h30 - Taquaritinga x Botafogo 20h30 - Mogi Mirim x Nacional 20h30 - Oeste x Taubaté 20h30 - União São João x São José 20h30 - Portuguesa x Botafogo Classificação: 1.º - Portuguesa, 6 pontos; 2.º - Nacional, 3; 3.º - XV de Jaú, 3; 4.º - Mirassol, 3; 5.º - São José, 3; 6.º - Bandeirante, 3; 7.º - Botafogo, 3; 8.º - Oeste, 3; 9.º - Rio Preto, 3; 10.º - Comercial, 1; 11.º - Palmeiras B, 1; 12.º - Portuguesa Santista, 1; 13.º - União São João, 1; 14.º - Taquaritinga, zero; 15.º - Inter de Limeira, zero; 16.º - Osvaldo Cruz, zero; 17.º - Taubaté, zero; 18.º - Mogi Mirim, zero; 19.º - Atlético Sorocaba, zero; 20.º - Guarani, zero.