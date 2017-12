Portuguesa terá Denis e Lucas na zaga Dario Pereyra desistiu de esperar pela recuperação do zagueiro Alex Oliveira e confirmou Denis, ao lado de Lucas Souza, na partida contra o União Barbarense, sábado, em Santa Bárbara d?Oeste, pelo Campeonato Paulista. Alex tem uma lesão muscular na coxa direita e as dores complicam ainda mais a recuperação do jogador. "Não podemos brincar com o músculo. A preocupação não é só com dores. Precisamos esperar a lesão cicatrizar", disse Alex. Denis, que começou o Paulistão como titular, mas perdeu a vaga para Lucas Souza antes do clássico contra o Corinthians, retorna à equipe disposto a não voltar mais para o banco de reservas. "Não entrarei em campo para tapar buraco; e sim para recuperar minha vaga no time titular." Agora, a única dúvida de Dario Pereyra é no ataque. Luciano Souza, ainda com dores lombar, pode ser substituído por Paulo Isidoro.