Portuguesa terá mesmo esquema na sexta Ao contrário dos últimos jogos, para os quais o técnico Giba teve dificuldade de chegar a uma escalação titular por conta dos desfalques, a Portuguesa já está definida para o jogo contra o Ceará, no Canindé, nesta sexta-feira, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O treinador evitou o mistério mesmo tendo os importantes desfalques do goleiro Gléguer, do lateral-esquerdo Leonardo e do volante Rodrigo Pontes, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Nos treinamentos iniciais da semana, Giba treinou duas opções, uma com três zagueiros e outra com dois, mas nesta terça-feira acabou logo com a dúvida. "Vamos manter o mesmo esquema que vínhamos adotando e as mudanças serão a que vocês puderam acompanhar nos treinamentos", esclareceu o treinador, que conta ainda com a volta de Celsinho, opção para o segundo tempo. A novidade, então, fica por conta da estréia do jovem Deivid, de 19 anos, que aparece na lateral-esquerda. Leonardo, que havia sido expulso erroneamente no empate diante do Avaí, foi perdoado e ficou valendo apenas o amarelo que recebeu, que foi o terceiro. Na ocasião, por voltar a campo sem a autorização do árbitro, ele foi expulso após o primeiro cartão amarelo. O novo camisa seis da Lusa mostrou confiança para sua estréia como titular. "Há poucos meses eu estava sendo dispensado do Corinthians. Agora não quero mais perder oportunidades", revelou. Na vaga do goleiro Gléguer, que está muito próximo de completar seu 100º jogo pelo time paulistano - já disputou 96 partidas -, Rafael Fava está confirmado. O mesmo acontece com o volante Rai, que já brigava pela posição com Rodrigo Pontes. O zagueiro Nenê, que foi testado, deve ficar como opção.