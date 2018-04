Portuguesa terá time mais ofensivo O técnico Luís Carlos Ferreira promete colocar a Portuguesa no ataque contra o Fortaleza, neste sábado, às 16 horas, no Canindé, para tentar um bom resultado já no primeiro tempo. O meio-campo da equipe paulista terá apenas o volante Capitão mais recuado, com Ênio, Isaías e Paulo Isidoro livres para armar jogadas de ataque. Essa será a última partida da Lusa na primeira fase da Série B do Brasileiro e, se vencer, o clube ainda precisa de uma combinação de resultados para seguir no torneio. "Os jogos dos outros também serão difíceis", avaliou Luís Carlos Ferreira, confiando nas chances da Portuguesa. Além da vitória, a Lusa precisa de tropeços de Marília, Santa Cruz, Paulista e Caxias, que jogam no mesmo horário contra, respectivamente, Londrina, Santo André, Sport e América-MG. A Portuguesa entrará em campo com Gléguer; Marquinhos, Accioly, Alex Oliveira e Cláudio; Capitão, Ênio, Isaías e Paulo Isidoro; Leandro Amaral e Edmílson.