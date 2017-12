Portuguesa terceiriza futebol e sonha alto As dívidas e a falta de perspectiva para a crise financeira levaram a Portuguesa a terceirizar seu departamento de futebol profissional. O acordo com a Ability Sports & Management, empresa de administração esportiva sediada no Rio, tem duração de três anos e foi anunciado hoje como a última esperança do time para reviver os dias de glória. "Não tínhamos outra alternativa. Corríamos o risco de rebaixamento no Campeonato Paulista e agora temos objetivos maiores", afirmou o presidente da Portuguesa, Joaquim Alves Heleno. A Ability será responsável pelo pagamento dos salários de jogadores, comissão técnica e outros segmentos, como médicos, nutricionistas e segurança, além de trazer patrocinadores e o fornecedor de material esportivo - provavelmente a francesa Le Coq Sportif. "Não prometemos títulos, mas queremos montar uma equipe competitiva e resgatar a força da Portuguesa", disse Fred Souza, agente Fifa e diretor-presidente da empresa, que detém os direitos federativos de pelo menos 60 jogadores e está desde 1997 no mercado. Portuguesa e Ability dividirão as verbas obtidas com a venda de jogadores. Há três anos, a empresa controla as categorias de base do Bangu e já administrou o Carrouge, da Suíça, e o Annecy, da França. O contrato é inédito na história da Portuguesa, mas, pelos mesmos motivos, comum em equipes do interior, como União Barbarense, XV de Piracicaba, Inter de Limeira, Ituano e Marília. "Buscamos o profissionalismo. Honraremos com nossos compromissos e poderemos cobrar resultados do time", disse Fred. De acordo com o presidente Heleno, que acumulará o cargo de vice-presidente de futebol, um dos itens do contrato exige que a empresa monte um elenco para chegar ao quadrangular final do Paulista e subir para a Série A do Brasileiro em 2005. "Se o objetivo não for atingido, a Ability terá de pagar multa e podemos até rescindir o contrato." O time para o estadual começará a ser montado nas próximas semanas. A maioria dos jogadores que jogou a Série B deve ser dispensada, assim como o técnico Heriberto da Cunha. Trazido pela Ability, o ex-treinador José Teixeira será coordenador de futebol do clube. A Portuguesa também terá um time de vôlei feminino no próximo Campeonato Paulista, em janeiro.