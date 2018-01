Portuguesa testa novidades em Goiânia A Portuguesa terá seis novidades para tentar a primeira vitória fora de casa na Série B, contra o Vila Nova, nesta sexta-feira, às 20h30, no Serra Dourada, em Goiânia. Se não conquistar os três pontos, o time, que não vence há cinco rodadas, soma dez pontos e ocupa o 18º lugar, pode ver crescer o risco do rebaixamento. Os meias Ricardo Lopes e Nem e o atacante Alex Alves voltam de suspensão. O lateral-direito Rissutt, recuperado de uma conjuntivite, também retorna. Evaldo e Rodrigo Costa substituem César e Capitão, suspensos. ?O jogo será muito difícil, mas precisamos ir para frente, com confiança. Não podemos nos encolher diante do adversário?, disse Martins. No Vila Nova, a novidade é o zagueiro Moisés, recuperado de entorse no tornozelo. A Série B tem mais duas partidas nesta sexta-feira: Marília x Santa Cruz e Náutico x União São João.