Portuguesa traz pacotão de reforços Aos poucos, o time da Portuguesa começa a ser montado. Nesta quinta-feira, foram apresentados quatro jogadores. E na sexta, mais seis devem chegar. Eles se juntam aos únicos três que já estavam confirmados no elenco: o meio-campista Almir e os goleiros Gléguer e Fava. Todos os contratados vieram por indicação do novo treinador, Zé Teodoro. Os que chegaram nesta quinta-feira foram o zagueiro Alexandre Lopes, ex-Corinthians e que estava no futebol gaúcho, o lateral-esquerdo Ronildo, reserva no Atlético-PR, o atacante Wheliton, do Flamengo, e o meia Wilton Goiano, do Ceará. Nesta sexta-feira, são esperados o volante Simão, do Goiás, os zagueiros Nenê, do Guarani, e Anderson Luiz, do Flamengo, os meias Alexandre Oliveira, do Náutico, e William, do União Bandeirante (PR), e o atacante Valdo, do Rio Branco. Desses, o mais conhecido é Simão, que já teve duas passagens pela própria Portuguesa: uma entre os anos de 94 e 95 e a outra de 98 a 2000. Simão, assim como Nenê e William, já fizeram exames médicos, mas ainda não assinaram contrato, o que deve acontecer nesta sexta-feira. Os treinos começam na semana que vem. A Portuguesa estréia no Campeonato Paulista no dia 20, contra o Santos, na Vila Belmiro.