Portuguesa treina contra a Força Sindical Para aproveitar a folga na tabela da Série B, a Portuguesa faz jogo-treino contra o Força Sindical, amanhã à tarde, no Canindé. O objetivo do técnico Heriberto da Cunha é movimentar o elenco, que só voltará a jogar no dia 9, quando receberá o Santa Cruz. "Alguns atletas eu não vi atuar direito, desde que cheguei ao clube, casos do Rodrigo Costa, do Celsinho e do Nem. É preciso dar ritmo de jogo para eles", disse Heriberto. A Portuguesa Santista, que seria o adversário do jogo-treino, cancelou sua participação, pois o elenco está treinando na cidade de Brotas, interior de São Paulo, preparando-se para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Força Sindical participa do Campeonato Paulista da Série B-3 e já enfrentou a Lusa este ano, em jogo-treino disputado em maio, que terminou empatado por 1 a 1. O atacante Müller se recuperou das dores nas costas e treina normalmente com o grupo desde segunda-feira, mas sua presença no jogo-treino não está confirmada. A baixa confirmada é o volante Ricardo Lopes, que sofreu uma torção no tornozelo esquerdo e só deve voltar aos treinos com bola no domingo. O jogador retirou hoje a proteção no local lesionado e amanhã deverá treinar fisicamente. Depois da derrota para o CRB, na última sexta-feira, o técnico Heriberto teve muito trabalho para reerguer o ânimo dos jogadores. "Conversei com eles e mostrei ao grupo que apesar da nossa situação difícil no campeonato, é preciso ter motivação. Eles estão defendendo a Portuguesa, um clube que tem história e uma camisa de respeito", disse o treinador. "Perder para o CRB é aceitável, mas não da maneira apática como a equipe se comportou em campo." A Portuguesa ainda tem quatro jogos na primeira fase (contra Santa Cruz, Joinville, América-MG e Sport) e o técnico Heriberto prefere aguardar as partidas desta semana para refazer as contas visando a classificação. "De acordo com os resultados dos nossos adversários, podemos nos classificar com mais nove pontos." Para enfrentar o Força Sindical, Heriberto escalará o time principal apenas no primeiro tempo. Na segunda etapa, pretende colocar os reservas e outros atletas que não têm tido muitas chances na equipe. O volante Rodrigo Costa deverá ganhar uma oportunidade no time principal, assim como Nem, que atuará na vaga de Sérgio Manoel - expulso diante do CRB e suspenso para enfrentar o Santa Cruz.