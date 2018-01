Portuguesa vai buscar pontos fora Se existe a preocupação da torcida para a queda de produção da Portuguesa no Campeonato Brasileiro da Série B, comprovada com as derrotas para Marília e Vila Nova, ambas por 1 a 0, há em contrapartida a confiança do técnico Giba, disposto a buscar a reabilitação diante do Avaí, sexta-feira, em Florianópolis (SC), pela 15.ª rodada. "Desde o início da competição eu alertava sobre as dificuldades e o equilíbrio de forças. Não jogamos bem e perdemos, inclusive em casa, mas se jogarmos bem podemos vencer fora. É o que queremos: recuperar estes pontos fora do Canindé", comentou Giba, que considera boa a posição atual do seu time, com 23 pontos, em quinto lugar. Como era esperado, o departamento médico liberou o volante Almir, que vinha sentindo dores no pé, e treinou com o restante do elenco. O atacante Leandro Amaral, que ficou de fora do jogo do Vila Nova devido a dores nas costas, já está quase recuperado e atuou no time titular. A dúvida é com a presença do meia Cléber, que estava com uma contratura da coxa direita e provavelmente irá a campo. De qualquer forma, Giba comandou o coletivo com Mendes em seu lugar.