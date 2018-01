Portuguesa vai jogar no Palestra Itália A diretoria da Portuguesa espera ratificar nos próximos dias junto à Federação Paulista de Futebol (FPF) as mudanças de, pelo menos, os dois primeiros jogos em casa no Paulistão 2006 para o Estádio Palestra Itália. O problema é que o gramado do Canindé passa por reformas e a previsão é de ser liberado somente no final de janeiro ou início de fevereiro. A tabela prevê três jogos no Canindé durante janeiro: dia 11, contra o Bragantino; dia 8, contra o América; e dia 22, frente ao Corinthians. Como não sairá da capital, a diretoria acredita que não terá um sensível prejuízo técnico. O objetivo é deixar o Canindé em excelentes condições para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Depois de renovar com o técnico Giba, a diretoria iniciou contato com alguns jogadores para definir suas situações. O goleiro Gléguer interessa, mas tudo dependerá das condições financeiras. O clube promete não cometer exageros.