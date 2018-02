Portuguesa vai mudar no Canindé Mesmo com a vitória da Portuguesa sobre o Náutico, por 1 a 0, no Estádio dos Aflitos, sexta-feira, o técnico Giba admitiu que deve retornar com os dois volantes titulares para o jogo contra o mesmo adversário, quarta-feira, no Canindé, na abertura do returno do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série B. O difícil é saber quem vai sair para as voltas de Almir e Rodrigo Pontes, que cumpriram suspensão automática. Quem jogou colocou a Lusa com seis pontos, ao lado do próprio time pernambucano, que está na liderança por ter melhor saldo de gols - 5 a 0. Guarani e Marília, que também brigam pelas duas vagas no quadrangular final, têm três pontos cada. "Ainda não sei como vou escalar o time, mas todos aqui no clube sabem que precisamos vencer para ficarmos perto de uma vaga na próxima fase", comentou Giba.