Portuguesa vai pra cima da Ponte Animada pela vitória contra o São Raimundo, pela Copa do Brasil, Portuguesa encara como uma final o jogo de domingo contra a Ponte Preta, em Campinas. O técnico Candinho alertou que, se o time não vencer, dificilmente continuará na luta por uma vaga às semifinais do Campeonato Paulista. Na opinião do meio-campista Marquinhos, o time tem de "partir para cima" do adversário, mesmo no Moisés Lucarelli. "Essa partida será como uma decisão", disse o jogador. Candinho ainda não definiu a equipe. Contra o São Raimundo, o time jogou com três atacantes: Ricardo Oliveira, Édson Araújo e Lúcio. Na partida deste domingo, Édson Araújo, ainda sem a forma física ideal, poderá dar lugar ao meia Hernani.