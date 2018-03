Portuguesa veloz é a arma de Candinho A velocidade deve ser a arma do técnico Candinho, da Portuguesa, para tentar reverter a vantagem do Atlético-PR, nesta quarta-feira, às 20h30, no Canindé, pela Copa do Brasil. Precisando da vitória por, pelo menos, dois gols de diferença - perdeu em Curitiba por 3 a 1 -, o treinador faz mistério, mas a tendência é que escale três atacantes velozes: Lúcio, Edson Pelé e Ricardo Oliveira. Candinho, no entanto, disfarça e diz que vai repetir o esquema do jogo de ida, com três zagueiros e dois volantes, ousando apenas na segunda etapa. Assim, Edson daria lugar a Souza. A única certeza é da entrada de Vinícius no lugar de Fabrício. Uma notícia que motiva o elenco é o retrospecto do time jogando no Canindé pela Copa do Brasil. A Lusa não perde em casa desde 1987. Neste período foram realizadas 12 partidas, com 8 vitórias e 4 empates. Apesar dos números favoráveis, todos estão cientes de que a eliminação pode resultar em um desmanche no clube. Candinho já adiantou que pretende reformular o grupo. O meia Irênio, insatisfeito com a reserva, e o goleiro reserva Adinan, sem contrato, seriam os primeiros a sair. O terceiro goleiro do Corinthians, Renato, deve ser o primeiro reforço para o Campeonato Brasileiro. Outras partidas de volta: Fortaleza x Bahia (0 x 0); Fluminense x Grêmio (0 x 1) e Juventude x Bahia (1 x 2).