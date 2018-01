Portuguesa vence Caxias pela Série B Com um gol do volante Alexandre em um dos poucos chutes a gol que tentou, a Portuguesa venceu o Caxias no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, na noite desta terça-feira, e chegou à sua segunda vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro, confirmando a volta da boa fase. "A vitória foi importante para nos garantir, pois não sabemos o que acontecerá durante a rodada", alertou o autor do gol solitário. O resultado manteve o time paulistano na terceira colocação, agora com 20 pontos, um atrás dos líderes Santo André e Santa Cruz. Os gaúchos continuaram no último posto, com nove pontos. O frio espantou os torcedores do estádio, mas não atrapalhou o time da casa a impor uma forte marcação para não ser novamente surpreendido em sua casa. Visando muito a defesa, os gaúchos não conseguiram atacar e tiveram apenas uma chance em todo o primeiro tempo, com Bebeto. A Portuguesa, nem isso. Acomodados, os paulistanos não incomodaram o goleiro Edervan. Se no primeiro tempo não teve chances, a Portuguesa chegou ao gol da vitória logo aos sete minutos da etapa final. Após cobrança de falta ensaiada, a bola foi rolada para a área e Alexandre acertou o ângulo. O Caxias ainda tentou o empate por todo o segundo tempo, mas parou na boa atuação do goleiro Gléguer e na falta de pontaria de seus atacantes. Os times voltam a campo no próximo dia 8. A Portuguesa recebe o CRB, enquanto o Caxias visita o Santa Cruz.