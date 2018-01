Portuguesa vence de virada por 2 a 1 A Portuguesa conquistou, hoje, a primeira vitória no Campeonato Paulista, com importante participação do estreante técnico Luiz Carlos Martins. A equipe perdia do União São João por 1 a 0 e o treinador resolveu fazer duas modificações no intervalo. Pôs Elder Granja e Alex Alves, que estavam no banco, e obteve sucesso. Os dois fizeram gol e garantiram o triunfo por 2 a 1, em Araras. A Lusa tem, agora, 4 pontos, no Grupo 3, e mantém chances de classificação para a segunda fase da competição. O União soma 3. Quem não se deu bem foi a TV Globo, que obteve audiência inexpressiva com a transmissão da partida, uma das mais baixas para o horário nos últimos tempos. Segundo medição do Ibope, a emissora carioca registrou média de 2,8 pontos das 16h14 às 17 horas - ou dos 10 minutos da primeira etapa até o intervalo. A Bandeirantes, com o programa Sabadaço - com Gilberto Barros, alcançou média de 3.1. A Record, com o Programa Raul Gil, conseguiu 2.7. Na segunda etapa, a audiência cresceu, mas a Globo se manteve atrás da Bandeirantes, de acordo com o Ibope. Apesar de não ter atraído tanto a atenção do telespectador, o confronto entre a Portuguesa e o União teve bons momentos, apesar da evidente limitação técnica de ambos. O time do interior começou um pouco melhor e fez 1 a 0 por meio do atacante Galvão. A Lusa, porém, voltou mais determinada na segunda etapa, com a entrada de Elder Granja e Alex Alves, que jogaram bem. Rocha e Ricardo Lopes, que deixaram a equipe, tiveram atuação apagada. Granja empatou com um belo chute de primeira e Alex Alves virou. União São João: Rafael; Benhur, Ivan Rocha e Robson (Henrique); Valdo, Branco, Gilberto Gaúcho, Osmar e Pelica (Talles); Tosca (João Paulo) e Galvão. Técnico - Arnaldo Lira. Portuguesa: Gléguer; Rissut, Marcelo Fernandes, Júnior e Júlio; Capitão, Rocha (Elder Granja), Ricardo Lopes e Éder (Elder); Edson Pelé (Alex Alves) e Róbson. Técnico: Luiz Carlos Martins. Gols: Galvão aos 31 minutos do primeiro tempo; Elder Granja aos 15 e Alex Alves aos 35 do segundo. Árbitro: Rodrigo Guarizo F. do Amaral. Cartão amarelo: Benhur, Ivan Rocha, Valdo, Osmar, Marcelo Fernandes, Júlio, Ricardo Lopes e Elder Granja. Local: Estádio Hermínio Ometto, em Araras.